Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Болгарії перемагає коаліція проросійського експрезидента Радева – дані ЦВК

Колишній президент Болгарії та голова коаліції «Прогресивна Болгарія» Румен Радев голосує 19 квітня 2026 року
На парламентських виборах у Болгарії перемагає «Прогресивна Болгарія» – коаліція прихильників колишнього президента Румена Радева. Узимку 2026 року Радев оголосив про відставку з президентської посади, яку він мав обіймати до січня 2027 року, щоб брати участь у виборах та стати прем’єр-міністром.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, після підрахунку 91,6% бюлетенів партія Радева отримала близько 44,6% голосів.

Про перемогу коаліції колишнього президента також свідчили дані опублікованих екзитполів.

Вибори в Болгарії проводилися увосьме за останні п’ять років. У парламенті безліч фракцій, і переможцям виборів не вдавалося здобути більшість чи сформувати сталі коаліції. Остання коаліція проіснувала майже рік, доки протести проти нового бюджету та корупція не змусили її піти у відставку в грудні.

Опоненти та деякі західні аналітики називають колишнього президента Радева проросійським політиком. Він раніше робив заяви проти санкцій щодо Росії та зустрічався з російськими діячами. Рік тому Радев виступив на Мюнхенській безпековій конференції з нагадуванням про «план Кісінджера», тобто поступку частиною українських територій «в обмін на суверенну, демократичну та вільну Україну». Радев закликав «боротися за те, що реально можливо».

У березні 2023 року на саміті ЄС, який обговорював закупівлю 1 мільйона снарядів для України, Радев не дав згоди на участь Софії у цій програмі, а також висловився проти постачання болгарських боєприпасів в Україну через треті країни.

***

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG