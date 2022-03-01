У Болгарії звільнений міністр оборони, відомий симпатіями до Росії

На позачерговому засіданні уряду Болгарії 28 лютого Рада міністрів відправила у відставку міністра оборони Стефана Янева. Це було зроблено за поданням премʼєра Кирила Петкова. Також уряд проголосував за розміщення у Болгарії військ інших країн НАТО, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Саме проти цього Янев, відомий своїми симпатіями до Болгарської соціалістичної партії, спадкоємиці комуністів, виступив у січні, коли Москва вимагала виведення всіх військ альянсу із країн-членів НАТО станом на 1997 рік. Тоді він запропонував забезпечувати захист країни національними збройними силами, що викликало шквал критики на його адресу з боку проєвропейських політиків та громадськості Болгарії. Потім Янев запропонував не називати вторгнення російських військ в Україну війною, оскільки цього терміна уникає президент Росії Володимир Путін. Міністр оборони не може використовувати слово «операція» замість слова «війна», заявив голова кабінету. Війну не можна назвати операцією, коли тисячі солдатів з одного та іншого боку вже вбиті, наголосив Петков.

1 березня Народним зборам буде запропоновано кандидатуру нового очільника військового відомства. Ним має стати 61-річний Тодор Тагарев, який був виконувачем обовʼязків міністра у 2013 році в складі тимчасового уряду Марина Райкова. В інтервʼю TV Europa Тагарев заявив 27 лютого: «Росія порушує Женевські конвенції. Бомбардування цивільних районів, перевдягання російських солдатів у форму української армії та інші дії Росії є воєнними злочинами».

Болгарський уряд ухвалив рішення надіслати в Україну гуманітарну та військово-логістичну допомогу «на рівні ЄС та НАТО», повідомляє його пресслужба.

Як заявив президент Болгарії Румен Радєв, потрібні солідарні, енергійні та комплексні дії, щоб якнайшвидше покласти край агресії. Кожний день цієї війни – поразка і для України, і для Росії. Світ не досягається агресією та зневаженням суверенітету. Через це президенти країн Східної Європи виступили зі спільним закликом до ЄС надати Україні прискорену європейську перспективу, надавши статус країни-кандидата для переговорів щодо членства.