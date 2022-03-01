«Херсон був і залишається українським» – мер Колихаєв до початку штурму міста

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв уночі 1 березня звернувся до жителів міста і запевнив, що «Херсон був і залишається українським».

«Я прошу кожного з вас зберігати спокій та розсудливість. Не виходьте на вулицю під час комендантської години. Не вступайте ні з ким у агресивні переговори та не провокуйте противника на конфлікти. Найбільша цінність, яка є у цьому місті – це ваші життя... Херсон встоїть! Але дайте йому шанс зробити це», – написав Колихаєв у фейсбуці.

Пізніше вночі Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України повідомила, що «розпочався штурм Херсона».

«За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату», – вказано в повідомленні у Телеграмі.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.