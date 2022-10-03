На дострокових виборах у Болгарії перемагає партія колишнього прем’єра – попередні дані

Партія «Громадянський рух за розвиток Болгарії» (ГЕРБ) колишнього прем’єр-міністра країни Бойка Борисова, за попередніми даними, перемагає на дострокових виборах у Болгарії, що пройшли 2 жовтня, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

За підрахунком 52% бюлетенів, ГЕРБ набирає 25,6% голосів виборців, проєвропейська партія «Продовжуємо зміни» ще одного колишнього голови уряду Кирила Петкова – близько 20,8% відсотків.

Далі йдуть партія національних меншин «Рух за права і свободи» (ДПС) із 11,6% голосів, «Відродження» – з 10,6% голосів, «БСП» – 9,6%, «Демократична Болгарія» – з 7,3%. «Болгарський схід» набирає 4,8 відсотка голосів, популістська «Є такий народ» балансує біля прохідної позначки чотири відсотки.

Загалом до парламенту проходять представники восьми партій. Явку виборців 2 жовтня оцінили в 30%.

Попередній прем’єр-міністр Петков вже визнав поразку і заявив, що його партія не намагатиметься входити до владної коаліції і займе місце опозиції.

Проте ГЕРБ не вистачить голосів для самостійного формування кабінету міністрів – їй доведеться шукати партнерів по коаліції. Це ускладнюється тим, що майже всі політичні партії звинувачували Борисова і його соратників у корупції.

Дострокові вибори у країні стали четвертими за 18 місяців.

Уряд Петкова розпався в червні на тлі зростання інфляції, через вихід партії «Є такий народ» зі складу коаліції.

Він заявив, що уряду протидіють російські спецслужби і всепроникна корупція. У червні Софія вислала 70 російських дипломатів і співробітників російських дипломатичних місій, а до того підтримала всі санкції Євросоюзу проти Москви.