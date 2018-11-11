У Болгарії автомобілісти протестували проти подорожчань

У Болгарії автомобілісти влаштували 11 листопада масові акції протесту у трьох десятках міст і на автодорогах по всій країні через підвищення ці на пальне і планованого зростання податків на старі авта і ціни обов’язкового автострахування.

Сотні автомашин блокували шосе і вулиці міст, тисячі людей ішли маршами з державними прапорами, вигукуючи на адресу уряду «Мафія!»

Частина демонстрантів вимагала відставки правоцентристського коаліційного уряду прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Протягом останнього місяця в Болгарії помітно зросли ціни на пальне, слідом за подорожчанням нафти на світових ринках. Нині літр бензину чи дизельного пального коштує пересічно 1 євро 20 євроцентів у перерахунку.

Крім того, багатьох розлютило рішення уряду з нового року підвищити ставки податку на старші й екологічно шкідливіші автомашини. Також має зрости мінімальна вартість обов’язкового автострахування громадянської відповідальності.

Цей крок не влаштовує багатьох в одній із найбідніших країн Європейського союзу, де пересічну місячну платню оцінюють у перерахунку в 575 євро.

Опозиційні соціалісти засудили крок уряду, заявивши, що він вплине на понад два мільйони автовласників у країні з населенням у сім мільйонів. В уряді натомість наголошують, що нині податки на пальне в Болгарії найнижчі в ЄС.

У Болгарії практичну монополію на пальне має російська компанія «Лукойл» – їй належить єдиний нафтопереробний завод у країні, вона також контролює паливні сховища.

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