Парламент Болгарії схвалив відставку уряду Денкова

Національні збори Болгарії на засіданні 6 березня схвалили відставку прем’єр-міністра Ніколая Денкова і його уряду. Тепер цю посаду буде обіймати нинішня міністерка закордонних справ Марія Габріель.

За словами Денкова, це планова відставка, передбачена договором про ротацію партій «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) і «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ).

Угода була укладена у червні 2023 року та дозволила сформувати новий уряд після тривалих переговорів. Таким чином, вдалося уникнути проведення шостих за останні два роки парламентських виборів у Болгарії.

Кандидати двох партій та члени уряду повинні чергуватися на посадах кожні дев’ять місяців.

Марія Габріель була членом Європейського парламенту, віцепрезидентом Європейської народної партії (ЄНП) протягом двох термінів.

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, а також члени уряду країни відвідали Україну 26 лютого. Повідомлялося, що своїм візитом вони хотіли підкреслити підтримку «української формули справедливого, всеосяжного і тривалого миру».

Під час останнього візиту до Болгарії, у липні минулого року, президент України Володимир Зеленський зустрічався також з Марією Габріель. Тоді вона повідомила у фейсбуці, що у центрі уваги переговорів були теми безпеки та оборони.