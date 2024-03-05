Прем’єр-міністр Болгарії Денков подає у відставку

Голова болгарського уряду Ніколай Денков подає у відставку – про це заявила Рада міністрів країни 5 березня, передає місцева служба Радіо Свобода.

Як пояснив сам Денков, це частина плану ротації партій «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) і «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ). За його словами, він мав очолювати уряд протягом дев’яти місяців, після чого цю посаду має зайняти нинішня міністерка закордонних справ Марія Габріель.

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Ця новина з’явилася після того, як партія ГЕРБ представила проєкт коаліційної угоди раніше у вівторок. Представники ПП-ДБ побачили в ньому прогрес у переговорах щодо продовження правління. Це сталося після тижнів суперечок між двома партіями щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ.

«Це не політична гра, це дотримання даного слова, це висловлення послідовності, чесної політичної гри й поваги до громадян», – сказав Денков.

Відставка Денькова – це відставка всього уряду. Проте він виконуватиме свої функції до обрання нового. Спочатку за його склад має проголосувати парламент.

ГЕРБ і ПП-ДБ досягли угоди щодо керівництва урядом Болгарії на ротаційній основі в травні минулого року.