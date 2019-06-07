Віктор Бондар заявив про вихід із партії «Відродження» і складання повноважень її голови

Народний депутат Віктор Бондар заявив, що склав із себе повноваження голови партії «Відродження» і вийшов з цієї політичної сили. Як повідомив він у Facebook, відповідні документи вже зареєстровані у Міністерстві юстиції.

«Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з «Опозиційнім блоком». Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об’єднання. По суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. Це не мій шлях», – заявив Бондар.

Він зазначив, що не бачить «об’єднання України» довкола «Опозиційного блоку».

«Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір», – додав він.

7 червня лідер «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул повідомив, що «Опозиційний блок», «Наші», «Відродження», «Партія миру та розвитку» і «Довіряй справам» об’єдналися для участі в парламентських виборах. Представники партій підписали меморандум про співпрацю під час зустрічі на Пішохідному мосту в Києві.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.