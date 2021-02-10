Боррель: ЄС відзначає прогрес України в реформах, але проблеми лишаються

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував звіт євродепутата Міхаеля Ґалера щодо виконання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. У виступі 9 лютого, озвученому віцепрезидентом Валдісом Домбровскісом, Боррель запевнив, що Україна «лишається пріоритетом європейського порядку денного».

Боррель вказав на допомогу, яку Брюссель надає Києву, в тому числі 1,2 мільярда траншу фінансовової допомоги, а також надання вакцин виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX. Дипломат також схвально відгукнувся про консктруктивний підхід України до врегулювання війни на Донбасі і закликав Росію діяти так само.

Водночас він зазначив, що доповідь Ґалера містить як досягнення, так і провали української влади.

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«Вона (доповідь – ред.) обґрунтовно підкреслює, що Україна здійснила багато важливих реформ останніми роками. За кожну з них довелося боротися, і українське керівництво заслуговує на повагу. Однак я поділяю вашу оцінку, що «попри помітний прогрес, поширена корупція й досі уповільнює процес реформування України», – йдеться у виступі.

Голова європейської дипломатії зауважив, що ключові інституції повинні мати сильне та незалежне управління і можливість працювати без політичних, економічних чи будь-яких інших втручань.

Боррель вказав на необхідність боротьби з контрабандою, від якої «виграють тільки злочині та олігархи», незалежності Національного антикорупційного бюро та цілісної реформи системи правосуддя.

«Ми визнаємо складність завдання. З самого початку російське втручання було спрямоване на дестабілізацію, розділення та послаблення України. Тож кращою відповіддю буде залишатися об’єднаними і й надалі працювати задля процвітання та стабільності, які породжує здорова економічна політика», – каже він.

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Наостанок він, як і автор доповіді, привітав активність українського громадянського суспільства, молоді та неурядових організацій.

«Всі, хто відвідував Україну останніми роками, в тому числі і я, були глибоко вражені їхньою рішучістю витворити краще майбутнє. Я знаю, що конфлікт на економічна ситуація важко позначилися на молодих українцях. Багато людей стали внутрішньо переміщеними особами, чимало хто емігрував... Я вірю, що сьогодні ми можемо надіслати їм послання підтримки та визнання їхнього цінного внеску. Майбутнє України в їхніх руках», – підсумував Боррель.

Під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС 11 лютого планують обговорити імплементацію Угоди про асоціацію та питання територіальної цілісності України.