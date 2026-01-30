Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ повідомляє про 66 боєзіткнень на фронті

Найбільше атак було на Покровському напрямку – тут з початку доби російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів
Найбільше атак було на Покровському напрямку – тут з початку доби російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів

На фронті від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – тут з початку доби російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. Сили оборони вже відбили 23 атаки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім російських атак у районі Гуляйполя, а також у бік Добропілля й Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Бойові дії також продовжуються Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Читайте також: Росія заявила про окупацію 17 сіл та міст в Україні за січень – але це не так. Навіщо ці заяви?

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.


Форум

XS
SM
MD
LG