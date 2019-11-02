У Донецькій області затримали колишнього бойовика «ДНР» – МВС

У Краматорську Донецької області затримали чоловіка, який служив у підтримуваному Росією угрупованні «ДНР», повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, 36-річний українець у червні 2014 року вирішив увійти в склад угруповання.
«Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в місті Краматорськ Донецької області, де, зі слів затриманого, виконував завдання щодо перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів», – заявили у МВС.
Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності). Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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