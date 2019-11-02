ООС: бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі 1 листопада

Підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 1 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію у 20 порушеннях режиму тиші 1 листопада. В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.