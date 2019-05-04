Бойовики поновили обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – штаб

Від початку поточної доби і до полудня підтримувані Росією бойовики тричі відкривали вогонь в бік військових збройних сил України, посиливши при цьому застосування важкого озброєння, передає Міністерство оборони.

«Після певного затишшя, окупанти поновили обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З 10.30 ворог відкрив вогонь по позиціях захисників Золотого-4. Наші захисники України вели адекватні оборонні дії та придушували ворожу активність», – йдеться в повідомленні.

Втрат внаслідок обстрілів від початку поточної доби серед українських військових немає, додали в Міноборони.

На ресурсах сепаратистського угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі сьогодні вранці околиць контрольованого проросійськими бойовиками Донецька. Інформації про обстріли з початку поточної доби на захоплених угрупованням «ЛНР» територіях немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.