Бойовики використовували гранатомети та великокаліберні кулемети на Донбасі 22 грудня – штаб

Підтримувані Росією бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції об’єднаних сил.

Військові зазначають, що бойовики відкривали вогонь біля населених пунктів Водяне, Красногорівка, Чермалик та Гнутове в Донецькій області, а також біля Новотошківського на Луганщині.

Згідно з повідомленням, загалом підконтрольні Росії формування п’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок бойових дій ніхто з військових не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в 19 порушеннях режиму припинення вогню 22 грудня. Бойовики «ЛНР» заявляють про чотири порушення режиму припинення вогню з боку Збройних сил України.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.