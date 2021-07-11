Бойовики за день тричі обстріляли позиції ООС, двічі запускали БПЛА – штаб

Російські гібридні сили п’ять разів порушили режим тиші протягом дня 11 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Зокрема, бойовики стріляли в районі Пісків з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також поблизу Новоселівки – з мінометів 82-го калібру.

«Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських військових немає», – йдеться в повідомленні.

У штабі додають, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації поінформувала про порушення Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілів окупованої ним території. Об’єктивних підтверджень цієї інформації немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про перебіг бойових дій 11 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.