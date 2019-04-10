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10 Квітень 2019, Київ 08:07
Новини | Політика

Бойовики минулої доби стріляли 13 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Від початку поточної доби обстрілів позицій ЗСУ не зафіксовано, кажуть українські військові

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Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили 13 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, 7 разів було застосоване заборонене Мінськими угодами озброєння. Водночас ніхто з українських військових через обстріли не постраждав.

Під вогонь бойовиків, за даними штабу ООС, потрапили території біля Павлополя, Пісків, Широкина, Гнутова, Авдіївки, Верхньоторецького, Катеринівки, Новоолександрівки, Золотого-4.

«Від початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту Піски. Втрат серед особового складу немає», – повідомили у штабі ООС.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 9 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» зведених даних за 9 квітня на захоплених бойовиками територіях Донеччини не вказують.

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На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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