У БПП заявили, що партія готова йти на дострокові вибори

Блок Петра Порошенка «Солідарність» готовий до проведення політичних виборів. Про це мовиться у заяві партії.

«Головним джерелом влади в Україні згідно Конституції є народ, і партія БПП «Солідарність» готова як до планових виборів до Верховної Ради, так і до дострокових виборів. Ми готові до виборів організаційно і змістовно», – мовиться у повідомленні.

У політичній силі втім наголосили, що право президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради має реалізовуватися відповідно до Конституції.

«Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм… Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції», – зазначається в заяві.

Шостий президент України Володимир Зеленський наприкінці своєї інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

Позафракційна депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про підтримкурішень президента України про розпуск парламенту.

Голова парламентської фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко зазначив, що конституційних підстав для розпуску Ради немає, але його політична сила готова до дострокових виборів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту 17 травня про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» та закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації, оскільки протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.