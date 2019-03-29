Британський парламент втретє відхилив угоду про Brexit

Палата громад парламенту Британії втретє відхилила угоду про Brexit, узгоджену з Європейським союзом.

Проти угоди виступили 344 члени парламенту. «За» виступили 286.

Голова Європейської ради Дональд Туск вже анонсував, що лідери ЄС зустрінуться 10 квітня для обговорення ситуації навколо Brexit.

27 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла, що піде у відставку після того, як парламент схвалить угоду про вихід країни з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.