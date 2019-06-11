У Бродах поховали чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувань

У місті Броди Львівської області 11 червня рідні та побратими попрощалися з чотирма військовими пілотами 16 окремої бригади армійської авіації Збройних сил України Ігорем Мазепою, Владиславом Попенком, Василем Романюком і Павлом Дацюком.

Прощання з загиблими пілотами, серед яких були учасники бойових дій на Донбасі, відбулося в їхній рідній військовій частині у Бродах.​

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На сьогодні слідча комісія не назвала причину катастрофи гелікоптера. Розглядають 21 версію, зокрема технічну несправність літака, неякісне пальне, неналежну підготовку до проведення польотів. Також, за даними слідства, можлива диверсія. Невідомо, чи гелікоптер вибухнув у повітрі чи вже при падінні, у якому технічному стані він був.

«Оглянуто місце події, допитані посадові особи, витримана документація кримінального провадження, призначено 5 судово-медичних експертиз, 21 молекулярно-генетичну експертизи, яка завершена. Вилучено під час огляду бортовий самописець, всі розшифрування і записи передали комісії, яка проводить дослідження, а це головна інспекція Міноборони», – каже Юрій Табака, начальник управління військової прокуратури Західного регіону.

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Командир бригади полковник Ігор Мазепа, лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і старший лейтенант Павло Дацюк загинули на Рівненщині 29 травня о 23.27 під час навчально-тренувального польоту на гелікоптері Мі-8.

З гелікоптером було втрачено зв’язок