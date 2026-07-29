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Новини | Суспільство

Бровді звітує про ураження 10 підстанцій на окупованих територіях за два дні, з них 6 – у Криму

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Скріншоти відео СБС попередніх уражень електропідстанцій у Криму
Скріншоти відео СБС попередніх уражень електропідстанцій у Криму

Сили безпілотних систем уразили ще 10 енергетичних вузлів протягом 28 і 29 липня, заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у середу.

Йдеться про об’єкти на окупованих частинах Херсонщини, Луганщини та в Криму.

Зокрема, Бровді звітував про удари по:

  • електропідстанції ПС 330 кВ «Аквілон», Каїрка, Херсонська область
  • електропідстанції ПС 220 кВ «Каїрка», Каїрка, Херсонська область
  • електропідстанції ПС 330 кВ «Першокостянтинівка», Херсонська область
  • електропідстанції ПС 220 кВ «Феодосійська», Феодосія, Крим
  • електропідстанції ПС 220 кВ «Мар’янівка», Мар’янівка, Крим
  • електропідстанції ПС 110 кВ «Скло», Керч, Крим
  • електропідстанції ПС 110 кВ «Керченська», Керч, Крим
  • електропідстанції ПС 110 кВ «Мойнаки», Євпаторія, Крим
  • електропідстанції ПС 110 кВ «Альбатрос», Керч, Крим
  • електропідстанції, Запорізьке, Луганська область

«Загальний рахунок протягом операції 01-29 липня склав 164 енергетичних цілей», – заявив командувач СБС.

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

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