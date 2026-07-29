Бровді звітує про ураження 10 підстанцій на окупованих територіях за два дні, з них 6 – у Криму

Сили безпілотних систем уразили ще 10 енергетичних вузлів протягом 28 і 29 липня, заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у середу.
Йдеться про об’єкти на окупованих частинах Херсонщини, Луганщини та в Криму.
Зокрема, Бровді звітував про удари по:
- електропідстанції ПС 330 кВ «Аквілон», Каїрка, Херсонська область
- електропідстанції ПС 220 кВ «Каїрка», Каїрка, Херсонська область
- електропідстанції ПС 330 кВ «Першокостянтинівка», Херсонська область
- електропідстанції ПС 220 кВ «Феодосійська», Феодосія, Крим
- електропідстанції ПС 220 кВ «Мар’янівка», Мар’янівка, Крим
- електропідстанції ПС 110 кВ «Скло», Керч, Крим
- електропідстанції ПС 110 кВ «Керченська», Керч, Крим
- електропідстанції ПС 110 кВ «Мойнаки», Євпаторія, Крим
- електропідстанції ПС 110 кВ «Альбатрос», Керч, Крим
- електропідстанції, Запорізьке, Луганська область
«Загальний рахунок протягом операції 01-29 липня склав 164 енергетичних цілей», – заявив командувач СБС.
Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.
З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.
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