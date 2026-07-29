Бровді звітує про ураження 10 підстанцій на окупованих територіях за два дні, з них 6 – у Криму

Сили безпілотних систем уразили ще 10 енергетичних вузлів протягом 28 і 29 липня, заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у середу.

Йдеться про об’єкти на окупованих частинах Херсонщини, Луганщини та в Криму.

Зокрема, Бровді звітував про удари по:

електропідстанції ПС 330 кВ «Аквілон», Каїрка, Херсонська область

електропідстанції ПС 220 кВ «Каїрка», Каїрка, Херсонська область

електропідстанції ПС 330 кВ «Першокостянтинівка», Херсонська область

електропідстанції ПС 220 кВ «Феодосійська», Феодосія, Крим

електропідстанції ПС 220 кВ «Мар’янівка», Мар’янівка, Крим

електропідстанції ПС 110 кВ «Скло», Керч, Крим

електропідстанції ПС 110 кВ «Керченська», Керч, Крим

електропідстанції ПС 110 кВ «Мойнаки», Євпаторія, Крим

електропідстанції ПС 110 кВ «Альбатрос», Керч, Крим

електропідстанції, Запорізьке, Луганська область

«Загальний рахунок протягом операції 01-29 липня склав 164 енергетичних цілей», – заявив командувач СБС.

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.