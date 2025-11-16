У Британії планують збільшити до 20 років очікування дозволу на постійне проживання для шукачів притулку

Уряд Великої Британії має намір посилити міграційну політику, зокрема, збільшивши термін очікування дозволу на постійне проживання для шукачів притулку із п’яти до 20 років. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ країни.

За словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, рішення спрямоване на те, щоб зупинити нелегальну міграцію, яка «розриває країну на частини».

Нові правила також передбачатимуть, що статус біженця стане тимчасовим і переглядатиметься кожні 30 місяців.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що обов’язок надавати підтримку шукачам притулку також буде скасований. Це означає, що шукачам притулку більше не будуть гарантовані житло і щотижневі фінансові виплати.

Міністерство заявило, що підтримка, що фінансується платниками податків, буде пріоритетною для тих мігрантів, які роблять внесок в економіку й місцеві громади. Натомість уряд може відмовити в допомозі будь-якому шукачеві притулку, який міг би працювати або забезпечувати себе, але не робив цього, або тим, хто скоїв злочини.

Як підкреслила Махмуд, мета уряду – об’єднати країну й поновити контроль над кордонами.

Британський план розроблений на зразок реформ у Данії, де кількість заяв на притулок скоротилася до 40-річного мінімуму, а 95% заявників отримують відмову, пише The Sunday Times.

За офіційними даними, кількість заявок на надання притулку у Великій Британії перебуває на рекордно високому рівні: за рік станом на червень 2025 року було подано близько 111 000 заявок.

Міністерство внутрішніх справ назвало нові пропозиції, які Махмуд має намір викласти в парламенті в понеділок, «найбільшим переглядом політики надання притулку в сучасну епоху».

Плани уряду викликали критику правозахисних груп, пише, агентство Reuters. Зокрема понад 100 британських благодійних організацій написали листа Махмуд, закликаючи її «перестати робити з мігрантів цапів-відбувайлів і припинити політику, яка завдає лише шкоди», заявивши, що такі кроки підживлюють расизм і насильство.