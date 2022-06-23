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Британія розширила санкції і заборонила ввезення до РФ фунтів

Окремо згадується про заборону на експорт до Росії авіаційного палива, а також імпорт із Росії заліза та сталі

Велика Британія розширила санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Серед нових обмежень – заборона на ввезення в країну готівкових фунтів стерлінгів, а також заборона на технічну допомогу, фінансові послуги та послуги брокерів, пов’язані з експортом товарів із «чорного списку» до Росії.

У списку нових заходів зазначається, що заборонено експорт до Росії такої продукції:

  • товари і технології для здійснення внутрішніх репресій;
  • компоненти і технології для виробництва хімічної та біологічної зброї;
  • морські вантажоперевезення і морські технології;
  • технології й обладнання для нафтопереробки;
  • додаткові технології та компоненти для ключових економічних галузей у РФ.

Окремо згадується про заборону на експорт до Росії авіаційного палива, а також імпорт із Росії заліза та сталі.

США і ЄС заборонили постачати в Росію свою готівкову валюту ще у березні. Зокрема у зв’язку з цим Банк Росії вжив низку заходів щодо обмеження на вивезення із країни готівкової валюти та її зняття з рахунків.

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