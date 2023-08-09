У Британії конфіскували майно дочки експрезидента Узбекистану

Британська влада конфіскувала майно дочки колишнього президента Узбекистану Гульнари Карімової на суму понад 20 мільйонів фунтів (25 мільйонів доларів). Суд у Лондоні визнав, що майно було придбане на злочинні доходи, повідомило урядове Бюро боротьби з шахрайством в особливо великому розмірі.

Ідеться про дві квартири у фешенебельному районі Лондона Белгравія та маєток у графстві Суррей. Суд розглядав запит щодо їх конфіскації з 2018 року. Британська влада стверджує, що Карімова отримала сотні мільйонів доларів у вигляді хабарів від телекомунікаційних компаній за допомогу у виході на узбецький ринок.

Загальна сума активів, повʼязаних із Гульнарою Карімовою, у Швейцарії, Франції, США та інших країнах оцінюється майже в 1,4 мільярда доларів. Уряд Узбекистану намагається повернути частину з них, розповідає узбецька служба Радіо Свобода.

Карімова – старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова. Він обіймав посаду з моменту здобуття країною незалежності і до смерті у 2016 році. У 2015 році, ще за життя батька, Карімова була засуджена до пʼяти років позбавлення волі за звинуваченнями у корупції.

У 2017 році ще за однією справою її було засуджено до 10 років увʼязнення. 2020 року суд засудив її до 13 років у третій справі. Перед арештом Карімова вважалася однією з найвпливовіших персон в Узбекистані, повідомлялося, що в неї були амбіції стати наступницею батька.