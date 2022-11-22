«Виклик для ЧФ Росії». Розвідка Британії прокоментувала напад на нафтовий термінал у Новоросійську

Напад на нафтовий термінал у порту російського Новоросійська, поруч із яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ, свідчить про новий виклик для російського ЧФ, заявила вранці 22 листопада британська розвідка.

«ЧФ переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міноборони Великої Британії.

«Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація української здатності загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ Росії. Це також ще більше підірве і без того знижений морський вплив Росії в Чорному морі», – наголосили у розвідці.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що вибух у терміналі стався, за різними даними, у ніч на 17 чи 18 листопада, і що його причиною був удар українського безпілотного морського апарата. Влада Росії це не коментувала, інформацію заперечував офіційний представник власника терміналу, компанії «Транснефть».

Україна також не коментувала вибух у Новоросійську. Спочатку Київ не підтверджував і атаки на севастопольський порт.

11 листопада президент країни Володимир Зеленський повідомив про початок публічного збору грошей на флот дронів, на сторінці збору сказано, що такі ж дрони вразили три кораблі під час атаки у Севастополі.

Порт Новоросійська – найбільший у Росії на Чорному морі. На військово-морській базі у місті базуються кораблі та підводні човни, а через нафтоналивний термінал йде експорт нафти з Росії, Азербайджану та Казахстану.