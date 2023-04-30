Влада РФ хоче створити структуру для контролю над «численними воєнізованими угрупованнями» – ГУР

Влада Росії прагне створити структуру, яка візьме під контроль численні російські воєнізовані угруповання, заявив в інтерв’ю американському телеканалу PBS очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, нова структура, буде мати на меті поставити так звані ПВК під управління російського Генерального штабу.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати і командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», – цитує слова Буданова пресслужба ГУР.

Він також вкотре зазначив, що нині Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів і на даний момент мобілізувала приблизно 120 000 додаткових військових.

Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив «зростання конкуренції» між російськими найманцями різних приватних військових компаній у Бахмуті, що може «спричинити значне тертя».