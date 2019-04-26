У США оголосять вирок російській громадянці Бутіній

У США 26 квітня оголосять вирок російській громадянці Марії Бутіній, яка наприкінці 2018 року визнала себе винною за звинуваченням в змові проти Сполучених Штатів, щоб діяти як незареєстрований іноземний агент.

Суд у Вашингтоні планує розпочати засідання о 10 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

30-річна Бутіна може отримати п’ять років в’язниці, хоча американська влада просить про 18 місяців та депортацію росіянки.

Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної Міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали «безпідставними».