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12 Листопад 2018, Київ 15:22
Новини | Події

«С14» мітингувала під Генпрокуратурою з вимогою відставки Луценка (фото)

Акція «С14» під ГПУ

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Праворадикальна організація «С14» пікетувала будівлю Генеральної прокуратури з вимогою відставки очільника відомства Юрія Луценка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Один із керівників організації Євген Карась
Один із керівників організації Євген Карась

В акції беруть учать кілька десятків людей. Вони організували «виставку провалених справ» перед входом до Генеральної прокуратури.

До протестувальників ніхто не вийшов, двері у будівлю заблоковані зсередини. Станом на пів на третю дня акцію згорнули, висловивши намір проводити такі акції регулярно. Висловлювалися також ідеї провести пікет під стінами будинку Юрія Луценка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше сам заявляв, що подасть президентові заяву про відставку, 6 листопада, виступаючи в парламенті зі звітом про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Пізніше, однак, він повідомив, що продовжить працювати на цій посаді, тому що президент Петро Порошенко повернув йому заяву без задоволення.

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