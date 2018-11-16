Пожежі в Каліфорнії: число жертв зросло до 63, у списках зниклих є понад 600 людей

Жертвами пожеж на півночі американського штату Каліфорнія стали вже щонайменше 63 людини, повідомляє місцева влада. Рятувальники виявили 15 листопада ще сім тіл.

Ще понад 630 людей перебувають у списках зниклих безвісти, повідомляє NBC. У попередніх повідомленнях число зниклих було в рази меншим. Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз, в якому жили 27 тисяч людей.

У цьому місті й довкола нього згоріли понад 8,9 тисячі будинків.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Напередодні місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!