Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Листопад 2018, Київ 11:57
Новини | Міжнародні

Пожежі в Каліфорнії: число жертв зросло до 63, у списках зниклих є понад 600 людей

Рятувальники шукають рештки тіл на згарищі в місті Парадайз, Каліфорнія, США, 15 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Жертвами пожеж на півночі американського штату Каліфорнія стали вже щонайменше 63 людини, повідомляє місцева влада. Рятувальники виявили 15 листопада ще сім тіл.

Ще понад 630 людей перебувають у списках зниклих безвісти, повідомляє NBC. У попередніх повідомленнях число зниклих було в рази меншим. Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз, в якому жили 27 тисяч людей.

У цьому місті й довкола нього згоріли понад 8,9 тисячі будинків.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео
Embed
Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Напередодні місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG