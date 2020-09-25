Назвали причину аварії газогону під Чабанами

Причиною аварії газопроводу біля Чабанів Київської області найімовірніше стала невідповідна якість зварного з’єднання, через що відбулася розгерметизація газогону. Про це 25 вересня заявили у пресслужбі компанії «Оператор ГТС України».

«Станом на сьогодні газопровід КЗУ-1 відновлений для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін та завершені 18 вересня. Наразі продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону», – зазначив головний інженер компанії Юрій Зябченко.

Зазначається, що оператор ГТС вже передбачив заходи, які мають унеможливити виникнення подібних інцидентів у подальшому. Зокрема, додаткову увагу приділять газопроводам, які проходять поблизу населених пунктів.

«Зараз розробляємо окрему програму додаткових обстежень та відповідно капітального ремонту трубопроводу з перевипробуванням на ділянках, де буде така необхідність. За нашими оцінками, це дасть можливість трикратно підвищити надійність таких газопроводів та виключити повторення аварійних ситуацій з причин руйнування монтажних з’єднань, на яких був допущений брак при будівництві», – мовиться у повідомленні.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, стався близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина аварії – розгерметизація газопроводу. «Оператор ГТС» повідомив, що роботу ділянки магістрального газопроводу біля Чабанів відновлять за два-три дні.

У Міністерстві енергетики повідомили, що транзит газу до Європи забезпечений у «заявлених об’ємах».

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 292 Кримінального кодексу України (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів).