Війська РФ з «Граду» обстріляли Часів Яр, загинула одна людина, є поранені – ОГП

Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Град» Часів Яр на Донеччині – загинула одна людина, ще п’ятеро поранені, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 5 грудня війська РФ впродовж двох годин обстрілювали Часів Яр з «Граду».



«Місцева жителька – 50 років – від отриманих поранень загинула на місці. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік зазнали осколкових поранень. Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики», – йдеться у повідомленні.



В ОГП зауважують, що на момент російської атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Місто Часів Яр, яке розташоване поблизу Бахмута, неодноразово зазнавало російських атак.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.