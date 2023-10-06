Чехії «драматично» бракує посла України – голова чеського МВС

Влада Чехії дуже потребує призначення посла України у Празі, зокрема, для координації роботи по інтеграції біженців. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

«Нам справді драматично бракує комунікаційного партнера на найвищому рівні. Я маю комунікаційні відносини з українським міністром внутрішніх справ, але нам бракує посла. Ми потребуємо посла України в Чеській Республіці. Нам потрібно вирішувати багато речей не лише на урядовому оперативному рівні. Ми маємо намальовану піраміду ухвалення рішень, і ось тут у її верхній частині нам бракує такого партнера», – заявив Ракушан.

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Він додав, що чеська влада намагається звертатися до президента та уряду України щодо цього питання:

«Нам справді потрібне в країні, де є найвища кількість біженців на душу населення, відповідне дипломатичне представництво. Це не лише символ, це щоденна практична робота».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що вже понад рік тривають пошуки «найсильнішого, бездоганного кандидата», який би став послом у Чехії.

Україна не має посла в Празі з липня 2022 року.

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Раніше президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що тривала відсутність посла України в Празі не мала суттєвого впливу на двосторонні відносини, але відзначив, що контакти уповільнилися. За висловлюванням Павелка, «дипломатичні канали відкриті, але досить порожні».

Водночас, Чехія неодноразово закликала Україну визначитися з послом – про це повідомили чеські медіа 20 серпня, посилаючись на заяви урядовців.