Чехія вийшла в лідери Євросоюзу за числом захворювань на COVID-19

За минулу добу, 6 жовтня, в Чеській Республіці підтверджено захворювання на COVID-19 ще у 4 457 громадян, повідомило міністерство охорони здоров’я країни. Це найбільша кількість захворювань за одну добу від початку епідемії.

Чехія очолила список країн Європейського союзу за числом нових випадків COVID-19 за останні 14 днів. Зокрема, якщо перерахувати кількість інфікованих за два тижні, Чехія з кількістю 327 нових захворювань на кожні 100 тисяч громадян випереджає всі країни ЄС.

Як повідомляють чеські ЗМІ, у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією уряд Чехії готується запровадити нові, більш жорсткі заходи, які б сприяли гальмуванню епідемії.

«Ми в ситуації відносно інтенсивного нарощування захворювання. Тому є очевидним, що ми повинні вже цієї п’ятниці схвалити заходи, які цього разу будуть більш принципового характеру», – наголосив міністр охорони здоров’я Чехії Роман Прімула. На його думку, якщо зараз не встановити нові бар’єри на шляху поширення інфекції, тоді «при такому зростанні ми б могли упродовж трьох тижнів створити загрозу для нашої системи охорони здоров’я».

Міністр Роман Прімула не уточнив, які нові заходи в боротьбі з епідемією COVID-19 будуть 9 жовтня запроваджені, лише додав, що вони діятимуть щонайменше 14 днів, до нового перегляду. Далі кроки уряду залежатимуть від ситуації стосовно інтенсивності захворювань на COVID-19.