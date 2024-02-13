Українці переважають у початкових, середніх школах і вишах Чехії – влада

Найбільшими групами іноземних громадян у чеських початкових, середніх школах і вищих навчальних закладах є українці. За даними чеського міністерства шкільництва, молоді й фізичного виховання у 2022-2023 навчальному році українці становили 64,47% із загального числа іноземних студентів.

У порівнянні з 2019-2020 навчальним роком, ця кількість зросла на 36 відсотків. Фахівці пояснюють це високою якістю освіти в Чехії, а також воєнним станом в Україні.

У 2023-2024 навчальному році кількість українців у чеських навчальних закладах зменшилась і становить 28% від загального числа іноземних громадян у вишах Чехії.

Друге місце за кількістю іноземців у навчальних закладах Чехії займають в’єтнамці (9,89%), а також словаки (9,46%), росіяни (3,17%), монголи (1,74%) та румуни (1,29%).

Найбільше іноземних громадян навчається у Празі – 28,65% від загального числа іноземних студентів, а також у вишах центральної частини Чехії – 14,32% і Південо-Моравського краю – 9,18%.

Станом на 30 вересня 2023 р. в чеських початкових і середніх навчальних закладах навчалось 48 090 дітей-біженців із України, що на 2 195 людей менше, ніж у 2022 році.

Раніше Рада ЄС 28 вересня продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихисток від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року – за кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну.