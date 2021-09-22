У Празі на виборах до Держдуми перемогли російські комуністи

У виборах до Державної думи Росії в Празі перемогла Комуністча партія Росії (КПРФ). Посольство Росії в Чеській республіці у фейсбуці повідомило, що на виборчій дільниці №8330 у виборах взяли участь 1628 зареєстрованих виборців. Із загального числа виборців свої голоси за КПРФ віддали 609 громадян, партія «Яблоко» здобула 499 голосів, третє місце – 122 голоси – зайняла Ліберально-демократична партія Росії Володимира Жириновського.

Щодо перебігу й результатів виборів до Держдуми Росії, то члени неурядового «Об’єднання вільних росіян» Віталій Ґінзбург та Ідар Ґареєв, які зараз живуть в Чеській республіці, у своїй заяві наголосили, що «вибори до Державної думи Російської Федерації не були ні справедливими, ні вільними й що під час їхнього перебігу доходило до масових виборчих махінацій». Члени «Об’єднання вільних росіян» вважають, що «Чеська республіка і всі вільні демократичні країни не мали б визнавати їхні результати».

Центральна виборча комісія Росії вранці 21 вересня оголосила, що опрацювала всі 100 відсотків бюлетенів, поданих на виборах в Державну думу, нижню палату російського парламенту.

Так, до Держдуми, попередньо, пройшли «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР, «Справедлива Росія» та «Нові люди». Остаточні підсумки парламентських виборів у Росії будуть підбиті – 24 вересня.

Читайте також: У Європі і США засудили російські вибори, зокрема в Україні

Кремль нелегально провів вибори і в окупованому Криму, також залучались жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

ЄС і Велика Британія засудили та не визнали російські вибори на окупованих територіях України.