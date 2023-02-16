Підтримують тероризм: Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо КДБ та УБОЗ Білорусі

Сенат Чехії ухвалив резолюцію про репресії проти громадянського суспільства і закликав уряд визнати КДБ та Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Білорусі організаціями, що підтримують тероризм, повідомив голова Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко.

У документі йдеться, що КДБ та ГУБОЗ використовуються білоруською владою для переслідування опозиції та залякування громадянського суспільства Білорусі.

Сенатори вказують на зростання числа політв’язнів (зараз їх близько 1450), до яких не мають доступу ні члени сім’ї, ні дипломати, ні спостерігачі, а також те, що протестувальників у Білорусі визнають терористами, тоді як у країні існує страта за вчинення акту тероризму.

У резолюції також йдеться про те, що з 24 лютого 2022 року російські війська здійснюють напад на Україну з території Білорусі, що робить білоруських керівників співучасниками злочину агресії, а незгода з військовою агресією Росії проти України стала злочином у Білорусі.

«Залишився лише один крок до того, як виконавча влада Чехії оголосить вищезгадані кримінальні структури Лукашенка терористичними. Це важлива для всіх нас подія», – зазначив Латушко.

За його словами, раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо Білорусі і закликав визнати КДБ та ГУБОЗ терористичними організаціями.