Жителя Черкащини підозрюють у здачі російським силовикам позицій ППО – прокуратура

Жителя Черкаської області затримали за підозрою в передачі даних про українську протиповітряну оборону, повідомляє Офіс генерального прокурора 12 січня.

«За даними слідства, чоловік, на виконання завдань кураторів держави-агресора, встановив місце розташування підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України. Його затримали безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам ФCБ РФ за допомогою одного з месенджерів», – повідомляє відомство.

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Крім того, затриманий, стверджує прокуратура, передавав російській стороні дані про розташування блокпостів, будівель правоохоронних органів та військових об’єктів у Черкасах та в області.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Суд взяв його під варту без можливості внесення застави.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.