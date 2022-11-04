У перший день в «Нафтогазі» Чернишов ініціював відновлення наглядової ради компанії

Новий голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов у перший день на посаді заявив про відновлення діяльності наглядової ради компанії.
«Уже сьогодні ініціюю відновлення Наглядової ради, яка забезпечить прозорість та контроль за роботою правління», – зазначив він.
Як зазначається на сайті компанії, починаючи з 27 вересня 2021 року, наглядова рада «Нафтогазу» відсутня через припинення повноважень усіх її членів. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності наглядової ради компанії її повноваження здійснюються загальними зборами компанії.
3 листопада Верховна Рада підтримала відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Згодом його призначили на посаду голови правління «Нафтогазу».
4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи його на цій посаді, зазначив, що серед головних завдань Чернишова як голови правління «Нафтогазу» буде:
- проходження опалювального сезону
- управління ТЕЦ, що передані в управління «Нафтогазу»
- накопичення газу протягом усього опалювального сезону
- нарощення власного газовидобутку
- забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії
Шмигаль також подякував попередньому очільнику «Нафтогазу» Юрію Вітренку за його роботу «в цей найскладніший для нашої держави час».
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