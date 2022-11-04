У перший день в «Нафтогазі» Чернишов ініціював відновлення наглядової ради компанії

Новий голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов у перший день на посаді заявив про відновлення діяльності наглядової ради компанії.

«Уже сьогодні ініціюю відновлення Наглядової ради, яка забезпечить прозорість та контроль за роботою правління», – зазначив він.

Як зазначається на сайті компанії, починаючи з 27 вересня 2021 року, наглядова рада «Нафтогазу» відсутня через припинення повноважень усіх її членів. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності наглядової ради компанії її повноваження здійснюються загальними зборами компанії.

3 листопада Верховна Рада підтримала відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Згодом його призначили на посаду голови правління «Нафтогазу».

4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи його на цій посаді, зазначив, що серед головних завдань Чернишова як голови правління «Нафтогазу» буде:

проходження опалювального сезону

управління ТЕЦ, що передані в управління «Нафтогазу»

накопичення газу протягом усього опалювального сезону

нарощення власного газовидобутку

забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

Шмигаль також подякував попередньому очільнику «Нафтогазу» Юрію Вітренку за його роботу «в цей найскладніший для нашої держави час».