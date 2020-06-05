Чеський уряд визнав двох російських дипломатів персонами нон-ґрата

Уряд Чехії визнав двох працівників російського посольства Праги персонами нон-ґрата, повідомив прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Про це він повідомив 5 червня на пресконференції.

Виступаючи разом із міністром закордонних справ Томашем Петршічеком, Бабіш пояснив, що таке рішення ухвалили через так званий «рициновий скандал».

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Ані Бабіш, ані Петршічек не відповідали на питання репортерів та не назвали імен російських дипломатів.

Раніше чеські ЗМІ повідомили про те, що заступник директора Центру науки та культури при посольстві Росії Андрій Кончаков привіз до Праги з Росії в середині березня рицин, нібито призначений для отруєння мера Праги Зденека Гріба та ще двох працівників муніципалітету Ондрея Колара та Павела Новотного.

Москва заперечує цей інцидент, який загострив і без того напружені відносини між Росією та Чехією.