У Міноборони Чехії відмовили Росії: пам’ятник Конєву «передати не можемо»

Міністр оборони Чехії Любомір Метнар заявив, що Чехія з повагою ставиться до вояків Червоної Армії і пильно дбає про їхні поховання на своїх теренах, однак пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву Росії не передасть.

Про це чеський міністр заявив у відповідь на лист російського міністра оборони Сергія Шойгу з проханням «передати пам’ятник Іванові Конєву Російській Федерації щонайшвидше».

«Пам’ятник не є власністю Міністерства оборони і не стояв на його ділянці. Також, у відповідності до правових норм, його не можна було віднести до категорії воєнних поховань», зазначив міністр оборони Чехії в листі до Сергія Шойгу, який цитують чеські ЗМІ.

При цьому Любомір Метнар додав, що пам’ятник Іванові Конєву належить празькому району Прага 6, відповідно Міністерство оборони Чехії не має повноважень ним розпоряджатися. Відтак, вважає Любомір Метнар, Міністерство оборони Чеської Республіки «не має повноважень вирішувати його можливу передачу Російській Федерації».

Водночас чеський міністр у листі до Сергія Шойгу зазначив, що Міністерство оборони Чехії займається утриманням близько чотирьох тисяч могил і братніх російських воєнних поховань, і «цю опіку неодноразово підтверджували представники Вашого міністерства на засіданнях спільної чесько-російської міжурядової комісії, що дбає про воєнні могили».

Пам’ятник Іванові Конєву був встановлений 9 травня 1980 року на площі Інтербригади в районі Праги 6. Пам’ятник був демонтований 3 квітня цього року за рішенням ради Прага 6.

Російська сторона висловила «рішучий протест» проти демонтажу монумента, назвавши його «вандальськими діями», і розцінила подію «як недружній крок, що прямо протидіє Договору про дружні відносини і співпрацю між Російською Федерацією й Чеською республікою з 1993 року».

Мерові Праги і головам двох районів надали охорону поліції через повідомлення про ймовірну підготовку замаху на них з боку Росії.