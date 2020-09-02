Чехія зазнала кібершпигунства, найімовірніше, російського – спецслужба

Чехія минулого року зазнала акту кібершпигунства проти однієї зі стратегічних державних установ, і за ним, найімовірніше, стояла російська розвідка, повідомило чеське Національне управління кібернетичної і інформаційної безпеки.

У підсумковому звіті спецслужби за 2019 рік, що його цитує програма «Радіожурнал» Чеського радіо, цю установу прямо не названо. Нападник дістався до її комп’ютерних систем за допомогою методики, відомої як spearphishing – написання працівникові установи персоналізованого електронного листа, що був направлений нібито від легітимного адресанта і містив шкідливий код.

За даними управління, призвідник нападу – найімовірніше, хакерська група Sofacy, яку партнери чеської спецслужби пов’язують із військовою розвідкою Росії, відомою за старою назвою ГРУ.

Кібернапади з боку іноземних держав, а саме Росії і Китаю, були 2019 року не головною категорією таких нападів – на першому місці були недержавні кіберзлочинці, які, за даними звіту, вдаються до все складніших і краще продуманих технік. За минулий рік спецслужба зареєструвала загалом 217 кібернападів на чеські організації, установи чи фірми, що на 50 більше, ніж 2018-го.

Чехія давно є однією з цілей роботи російських спецслужб, і не тільки в кіберпросторі.