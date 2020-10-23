Чехія: голова МОЗ, який порушив власні карантинні обмеження, відмовляється йти в відставку

У Чехії недавно призначений міністр охорони здоров’я Чехії Роман Прімула, якого спіймали на порушенні карантинних обмежень, які він сам просував, відмовився йти в відставку, як його закликав прем’єр-міністр країни.

Після того, як у пресі оприлюднили дані, що журналісти застали його під час зустрічі з іншим політиком у ресторані, який мав би бути закритий за рішенням, яке просував сам міністр, і без обов’язкової маски, він виступив 23 жовтня з низкою заяв, у яких заперечував свою провину.

Спершу він говорив, що «нічого такого не зробив», але погодився подати в відставку на вимогу прем’єра. Але невдовзі він заперечив ці свої слова, продовжуючи твердити, що не порушував вимог карантинних обмежень.

Зокрема, твердив Прімула, він навіть не знав, що був у ресторані, бо то була кімната на кшталт салону, і він лише випив там кави. Потім він став заявляти, що через приміщення ресторану він таки пройшов, але тільки для того, щоб потрапити в інше приміщення, що не є рестораном, а належить католицькій церкві. У церковній організації, якій належить уся будівля, заявили, що вона повністю орендована рестораторській компанії, і ніяких церковних приміщень у ній немає, крім власне ресторану – далі тільки склад і стіна.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив після викриття, що Прімула має подати в відставку, а якщо ні, то він звільнить його сам. «Абсолютний шок. Не можу зрозуміти: коли ми вимагаємо від людей, щоб вони дотримувалися правил, і ускладнюємо їм життя, так мусимо бути їм прикладом. Таку помилку не можна пробачати», – сказав Бабіш.

Після відмови Прімули Бабіш поїхав на консультації до президента Чехії Мілоша Земана, після чого заявив, що президент підтримує його рішення звільнити Прімулу з міністерської посади. Найімовірніше, це звільнення і призначення нового міністра відбудуться вже на початку наступного тижня.

Як повідомило рано-вранці 23 жовтня бульварне видання Blesk, пізно ввечері 21 жовтня Роман Прімула зустрічався в одному з празьких ресторанів із першим заступником голови владної партії «ANO» і головою фракції цієї партії в нижній палаті парламенту Ярославом Фалтинеком. По тому Прімула вийшов із ресторану, ховаючи в кишеню гаманець, без маски і не вдягнув її, навіть проходячи повз свого водія. При цьому, за чинними в Чехії нормами під час стану надзвичайної ситуації, всі заклади громадського харчування мають бути закриті, а страви можуть подавати тільки на винос «через віконце» не пізніше ніж до 20-ї години.

За повідомленнями, прем’єр Бабіш, який є й головою партії «ANO», вимагає й від Фалтинека піти з посади заступника голови партії (але він нічого не казав про його другу посаду, голови фракції).

А рестораном, який прийняв обох політиків усупереч забороні, тепер займуться відповідні органи празької міської влади. Ресторанові може загрожувати за порушення штраф до 3 мільйонів чеських крон (нині це приблизно 3 мільйони 700 тисяч гривень), самим політикам – кожному до 10 тисяч крон (понад 12 тисяч 300 гривень).

Роман Прімула перебуває на посаді ледь більше ніж місяць, очоливши МОЗ Чехії 21 вересня після відставки попереднього міністра в час, коли в країні почалося різке зростання кількості випадків нового коронавірусного захворювання COVID-19, яке триває й досі – наразі попри запроваджені в кілька хвиль карантинні обмеження. Останні, дотепер найсуворіші, були запроваджені з 22 жовтня; посадовці Чехії, серед них і Прімула, закликали мешканців країни суворо дотримуватися їх.

Майже кожен день приносить Чехії все нові «рекорди» за числами нових виявлених захворілих і померлих від цієї хвороби. За повідомленнями, останнім часом Чехія – друга найгірша за цим показником у Європі, якщо не у світі.

А чеська поліція вже скаржиться, що, коли вона тепер ловить порушників карантинних обмежень, ті вказують на дії голови МОЗ собі на виправдання.