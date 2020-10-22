Мер Праги заявив, що буде волонтером у лікарні для хворих на COVID-19

Мер Праги Зденек Гржиб оголосив, що з наступного тижня піде працювати волонтером в одну з місцевих лікарень, де лікують людей, які заразилися COVID-19.

«З вівторка буду допомагати в одній із празьких лікарень як волонтер. Як і багато інших, я хочу простягнути руку допомоги в ці важкі часи. Людям у лікарнях зараз потрібна вся наша підтримка, – написав він у фейсбуці. – Я і далі буду брати участь у зустрічах кризового штабу і міськради. Але особливо зараз я хочу допомогти і використати свою медичну кваліфікацію. Ми всі в цій біді разом».

До того, як піти в політику, Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету за спеціалізацією в радіології і променевій хворобі.

За останні два тижні в Чехії різко зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу їх виявили майже 15 тисяч, майже 4,5 тисячі – госпіталізовані.

З урахуванням того, що населення Чехії складає трохи більше ніж 10 мільйонів людей, це один із найвищих рівнів поширення хвороби в ЄС.

На всій території Чехії від 22 жовтня почав діяти локдаун: закриті магазини, крім продовольчих і аптек, не працюють школи, виші і багато бізнесів, людям рекомендували залишатися вдома, на вулицях запровадили масковий режим.

У мільйонній Празі, якою керує Гржиб, на COVID-19 хворіють понад 17 тисяч людей, і тільки за останню добу до них додалися майже півтори тисячі хворих.

У місті вже розгортають польовий госпіталь, наданий військовими: в ньому на додаток до празьких лікарень зможуть лікуватися 500 хворих.