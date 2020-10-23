Прем’єр Чехії: голова МОЗ має піти у відставку через порушення умов карантину

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш 23 жовтня поставив ультиматум перед міністром охорони здоров’я Романом Примулою: або він сам йде у відставку, або буде звільнений.

До такого кроку Бабіш вдався після того, як Примулу сфотографували пізно ввечері 21 жовтня в ресторані, який мав бути зачинений через жорсткий локдаун у Чехії, пов’язаний зі зростанням випадків захворювання на COVID-19.

Примулу сфотографували, коли він мав зустріч із чільним представником партії Бабіша ANO.

Зустріч відбулася буквально через кілька годин після того, як Примула оголосив про нову серію обмежень для країни, зокрема, щодо пересування і закриття майже всіх роздрібних торгових точок. Ресторани, бари та інші розважальні заклади вже були закриті попередніми заходами.

«Коли наш медичний персонал бореться на передовій, щоб врятувати життя наших співгромадян, це абсолютно неприпустимо», – сказав Бабіш 23 жовтня.

За останні два тижні в Чехії різко зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу їх виявили понад 14 тисяч.

З урахуванням того, що населення Чехії складає трохи більше ніж 10 мільйонів людей, це один із найвищих рівнів поширення хвороби в ЄС.

На всій території Чехії від 22 жовтня почав діяти локдаун: закриті магазини, крім продовольчих і аптек, не працюють школи, виші і багато бізнесів, людям рекомендували залишатися вдома, на вулицях запровадили масковий режим.