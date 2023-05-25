ВМС: у Чорному морі Росія тримає 6 кораблів, серед них ракетоносіїв немає

У Чорному морі Росія утримує шість кораблів, серед них ракетоносіїв немає, повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.



«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель, в Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 24 травня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, серед яких є фрегат-ракетоносій, спорядження якого – до восьми «Калібрів».

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У травні почастішали атаки території України російськими військовими за допомогою крилатих ракет та ударних безпілотників.

Британська розвідка днями заявила, що посилення Росією ракетних ударів вглиб України може свідчити про намагання послабити протиповітряну оборону.