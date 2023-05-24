В ОК «Південь» повідомили про 9 російських кораблів на чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, серед яких є фрегат-ракетоносій, спорядження якого – до восьми «Калібрів», повідомило ввечері 24 травня оперативне командування «Південь».

«Рівень ракетної загрози залишається високим, ретельно відстежуємо й активність ворожої авіації», – йдеться в повідомленні.

Вдень Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли про шість російських кораблів, зокрема один носій крилатих ракет, на чергуванні в Чорному морі.

У травні почастішали атаки території України російськими військовими за допомогою крилатих ракет та ударних безпілотників.

Британська розвідка днями заявила, що посилення Росією ракетних ударів вглиб України може свідчити про намагання послабити протиповітряну оборону.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня повідомив, що українські військові збили майже 900 іранських дронів «Шахед» із 1160 застосованих російськими військами проти українських міст і сіл.