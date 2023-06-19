ВМС: російський носій «Калібрів» перебуває на бойовому чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 10:00 19 червня перебувають три російських кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару по Україні, зокрема, з Чорного моря запустила чотири ракети «Калібр» по Одещині. Усі їх збили сили ППО, повідомили українські військові.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».