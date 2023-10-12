Сили РФ удруге за добу обстріляли Чорнобаївку, загинув ще один чоловік – влада

Селище Чорнобаївка в Херсонській області 12 жовтня вдруге опинилося під російським ударом, повідомляє Харківська ОДА, є нові жертви серед цивільних.

«Окупанти гатять по житлу місцевих. Загинув чоловік віком 71 рік. Його госпіталізували непритомним, але дорогою до лікарні він помер. Ще один поранений – 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.