Підозрюваний у державній зраді Чорнобук не зміг оскаржити рішення про позбавлення його статусу судді

Підозрюваний у державній зраді колишній глава Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук намагався оскаржити рішення Вищої ради юстиції від 4 серпня 2016 року, яким до Верховної Ради України направили подання про позбавлення Чорнобук статусу судді у зв’язку з порушенням присяги. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

У текст рішення суду зазначається, що Верховний суд в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду позовні вимоги Валерія Чорнобук не задовольнив.

Звертаючись до суду, Чорнобук стверджував, що знав про прийняття такого рішення Вищою радою юстиції в серпні 2016 року. На його думку, рішення ВРЮ було засноване на інтерв'ю, яке Валерій Чорнобук дав кореспонденту «Центру журналістських розслідувань» Сергію Мокрушину у березні 2014 року.

У суді Чорнобук заявив, що наданий Вищій раді юстиції відеозапис був «змонтований і фальсифікований» Мокрушиним «з метою шантажу». Про факт «фальсифікації» відеозапису Чорнобуку нібито стало відомо лише під час ознайомлення з матеріалами його кримінальної справи у серпні 2019 року. На підставі цього Чорнобук просив продовжити термін оскарження рішення ВРЮ, який закінчився у вересні 2016 року.

Суд звернув увагу на те, що Чорнобук був належним чином поінформований про розгляд питання про його звільнення Вищою радою юстиції, а зазначені відеоматеріали весь цей час перебували у відкритому доступі в мережі інтернет.

Суд також встановив, що Чорнобук направляв письмові заперечення до Вищої ради юстиції під час розгляду його справи, однак в цих запереченнях не йдеться про те, що відео було нібито «сфальсифікована».

Таким чином Верховний суд дійшов висновку, що Чорнобук як мінімум з серпня 2016 року був ознайомлений з вказаними матеріалами, а термін оскарження рішення ВРЮ він пропустив без поважної причини.

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

10 червня Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва, який продовжив термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку і звільнив його з-під варти.