Президент відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про відповідний указ до 35-ї річниці аварії повідомили в Офісі президента.

«Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність глава держави нагородив 18 осіб», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – вісім осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – шість осіб, ще одну людину нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.