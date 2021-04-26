Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
26 квітня 2021, Київ 21:00
Новини | Події

Президент відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

За значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність глава держави нагородив 18 осіб

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про відповідний указ до 35-ї річниці аварії повідомили в Офісі президента.

«Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність глава держави нагородив 18 осіб», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – вісім осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – шість осіб, ще одну людину нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Як у Прип'яті відзначили 35-і роковини вибуху на ЧАЕС – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як у Прип'яті відзначили 35-і роковини вибуху на ЧАЕС – фоторепортаж

У ніч із 25 на 26 квітня в Прип’яті відбулася мистецька акція «Chornobyl.35» – на знак пам’яті про 35-і роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG