Україна налаштована розвивати атомну енергетику – Зеленський

Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику, заявив президент України Володимир Зеленський під час під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику», – заявив глава держави.

За його словами, Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, серед іншого малих модульних реакторів SMR-160.

«Також ми крок за кроком перетворюємо зруйнований четвертий енергоблок на екологічно безпечну систему. Для цього ми реалізували безпрецедентний інженерний проєкт – побудували арку нового безпечного конфайнменту. Ми завершуємо будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дасть змогу підвищити рівень ядерної безпеки та забезпечити більшу енергонезалежність», – сказав Зеленський.

Президент також подякував МАГАТЕ та міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

«Це стосується не тільки реалізації проєктів технічної допомоги, а й обміну досвідом і знаннями. Хочу відзначити особливу роль знань в атомній енергетиці. Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися», – додав Зеленський.

26 квітня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким уповноважив міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського підписати лист про переведення коштів на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.